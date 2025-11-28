W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Verdi-Chef stimmt auf harten Tarifkonflikt mit Ländern ein

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin (Reuters) - Verdi-Chef Frank Werneke pocht in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder auf einen Abschluss, der nicht hinter dem von Bund und Kommunen zurückbleibt.

Das sei das ganz klare Ziel, sagte Werneke am Donnerstag in Berlin. Für die Beschäftigten von Bund und Kommunen wurde im April 2025 eine zweistufige Lohnerhöhung um 5,8 Prozent über 27 Monate vereinbart. Hinzu kamen weitere Verbesserungen, etwa bei Urlaubstagen und Wechselschichten.

In die am Mittwoch beginnenden Verhandlungen gehen Verdi und der Deutsche Beamtenbund (dbb) mit der Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber wiesen dies als unbezahlbar zurück. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 12,6 Milliarden Euro, sagte der Verhandlungsführer der Länder, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Dies sei zu viel und nicht leistbar.

Werneke wies den Vorwurf einer astronomischen Forderung zurück. Bundesweit seien im öffentlichen Dienst 600.000 Stellen unbesetzt. Die Verdienste im Bereich der Länder hinkten außerdem seit dem Austritt der Arbeitgeber aus der gemeinsamen Tarifgemeinschaft mit Bund und Kommunen vor 20 Jahren hinterher. Die Unterschiede zeigten sich etwa bei den Gehaltstabellen sowie bei Schicht- und Wechselschichtzulagen.

Auch Klagen der Arbeitgeber über eine schlechte Finanzausstattung wies Werneke zurück. Die wirtschaftliche Lage der Länder sei vergleichsweise gut. Ihre Einnahmen stiegen in diesem Jahr um 5,1 Prozent. Finanzprobleme seien teilweise "selbst gewähltes Schicksal", da die Länder im Bundesrat Steuersenkungen zustimmten, die ihre Einnahmen schmälerten.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Ralf Bode.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Am US-Feiertag
Oracle, Alphabet, Nvidia: Frische Analysen im KI-Sektorgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 25.11.2025
Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plus25. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 27.11.2025
Deutscher Aktienmarkt steigt vierten Tag in Folge – Puma 19 Prozent teurergestern, 17:59 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 26.11.2025
Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte - Salzgitter-Aktie steigt26. Nov. · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden