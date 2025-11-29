Wochenrückblick – KI-Sorgen vorüber?

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Märkte haben sich erholt. Die schwarz-rote Koalition hat weitere Förderungen für die Autoindustrie beschlossen. Großbritannien hat einen neuen Haushalt verabschiedet. Unternehmensnachrichten kamen von Bayer, Google, Puma und der Deutschen Börse.





Globaler Aktienmarkt – die Unsicherheit ist zurück



Am Freitagmorgen lag der DAX® rund 3 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der S&P 500® schloss am Donnerstagabend mehr als 3 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs. Der Nasdaq- 100 Index® konnte im gleichen Zeitraum über 4 Prozent zulegen, der Dow Jones® mehr als 3 Prozent.



