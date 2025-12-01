W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Airbus im Fokus - Probleme wohl im Griff, Kursabschlag schmilzt

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus stehen angesichts eines notwendigen Software-Updates für die A320-Reihe am Montag weiter im Fokus. Am Freitagabend waren die Airbus-Papiere nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss gerutscht. Etwa die Hälfte dieses Abschlags holen sie am Montagmorgen wieder auf.

Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt.

Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

Laut der ersten Einschätzung des Experten Sam Burgess von Goldman Sachs schienen die Maßnahmen eher präventiven Charakter zu haben. Erste Anzeichen sprächen für geringe Auswirkungen für die meisten Betreiber der Maschinen.

Der Markt werde nun vor allem auf hardwareseitige Probleme schauen, die Verfügbarkeit der nötigen Ersatzteile sowie mögliche Auswirkungen auf die Neuauslieferungen von Airbus./ag/stw/zb

