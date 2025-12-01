W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Europa Schluss: Verhaltener Dezember-Auftakt nach Erholungsrally

dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat der Dezember verhalten begonnen. Nach der vorangegangenen Erholung taten sich die Anleger in einem global wieder schwierigeren Marktumfeld mit Anschlusskäufen schwer. Zum Sinnbild einer nachlassenden Risikobereitschaft wurden vor allem Kryptowährungen, während Sorgen wegen einer möglichen Leitzinserhöhung in Japan Anleger weltweit beschäftigten.

Der EuroStoxx 50 ging mit 5.667,48 Zählern fast unverändert aus dem Handel. Der Eurozonen-Leitindex gab im Vergleich zu seinem Freitagsniveau um weniger als einen Punkt nach. Als Bremsklotz fungierte in der Eurozone vor allem die Frankfurter Börse, an der mit Rheinmetall , Infineon und Siemens Energy drei der größten Verlierer im EuroStoxx beheimatet sind. Auch Airbus belastete die Stimmung mit einem Kursrutsch wegen aktueller Qualitätsprobleme.

Außerhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen: Während der britische FTSE 100 um 0,2 Prozent auf 9.702,53 Punkte fiel, schaffte es der Schweizer SMI im späten Handel ins Plus. Er schloss 0,1 Prozent höher mit 12.850,73 Punkten./tih/mis

