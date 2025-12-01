W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl

