ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euroheute, 08:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße