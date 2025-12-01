W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

