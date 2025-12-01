Bechtle - Der entscheidende Zündfunke

W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Bereits im Juni hatten wir in Bezug auf die Bechtle-Aktie das Bild des „Zündfunkens“ verwendet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Juni). Mittlerweile scheint der Titel, dank der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 39,66 EUR) sowie des Spurts über den Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 40,56 EUR), einen entscheidenden Schritt weiter zu sein. Dieser Einschätzung verleihen diverse Indikatoren zusätzlichen Nachdruck. So sind inzwischen z. B. MACD und Relative Stärke (Levy) wieder „long“ positioniert – zuvor hatten beide Trendfolger bereits positive Divergenzen ausgeprägt (siehe Chart). Auch der „HSBC Trendkompass“ signalisiert wieder einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig nährt der beschriebene Befreiungsschlag die Hoffnung auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. Vor diesem Hintergrund rücken die horizontalen Barrieren bei rund 50 EUR wieder auf die Agenda. Ein Spurt über das Hoch vom März 2024 bei 52,42 EUR würde die zuvor diskutierte, große untere Umkehr vervollständigen. Um den erfolgten Ausbruch keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die angeführte langfristige Glättung nicht mehr zu unterschreiten.

