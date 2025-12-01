DAX® - Die Kurve bekommen

Der saisonale Rückenwind der Thanksgiving-Woche (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. November) hat sich voll ausgezahlt. Das Kursplus von 3,7 % (S&P 500®) bzw. 3,2 % (DAX®) fällt deutlich überproportional aus und steht dem Aktienmarkt gut zu Gesicht, denn vor Wochenfrist war die Ausgangslage durchaus kritisch. In diesem Jahr geht die Thanksgiving-Woche nahtlos in den Dezember über. Es gehört zu den Auffälligkeiten des US-Nachwahljahres sowie des „5er-Jahres“, dass der Dezember regelmäßig besonders stark ausfällt. Mit anderen Worten: Nach der Thanksgiving-Rally ist vor der Jahresendrally – von diesem besonderen saisonalen Rückenwind könnten die Aktienmärkte also in den letzten Wochen des Jahres profitieren. Beim DAX® gilt es dabei, die Abwärtskurslücke von Mitte November bei 23.992/24.028 Punkten im Auge zu behalten. Einen weiteren Widerstand steckt die kurzfristige Abwärtstrendlinie (akt. bei 24.248 Punkten) ab. Um die verbesserte Ausgangslage nicht zu gefährden, und eine mögliche Jahrendrally nicht aus den Augen zu verlieren, sollten die deutschen Standardwerte zukünftig nicht mehr unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.492 Punkten) zurückfallen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.