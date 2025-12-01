Dax Chartanalyse 01.12.2025
Dax fällt auf wichtige Unterstützungszone zurück
|Dax-Widerstand
|23.800
|23.900
|Dax-Unterstützung
|23.100
|23.600
Dax-Rückblick:
Der deutsche Leitindex startet den neuen Monat deutlich schwächer und eröffnet mit einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart. Diese Kurslücke bleibt am Vormittag weiter offen - der Index fällt in den Unterstützungsbereich um 23.600 Punkte zurück.
Dax-Ausblick:
Ob die Schwäche heute Vormittag lediglich ein kurzes Verschnaufen ist oder ob eine größere Verkaufswelle ansteht, werden die kommenden Handelsstunden zeigen müssen. Die 23.600er Marke bleibt eine entscheidende Zone für die kommenden Handelstage - ein favorisiertes Szenario gibt es zur Zeit nicht. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine gute Option.
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 01.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 01.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
