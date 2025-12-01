W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 01.12.2025

Dax fällt auf wichtige Unterstützungszone zurück

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.80023.900
Dax-Unterstützung23.10023.600

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex startet den neuen Monat deutlich schwächer und eröffnet mit einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart. Diese Kurslücke bleibt am Vormittag weiter offen - der Index fällt in den Unterstützungsbereich um 23.600 Punkte zurück.

Dax-Ausblick: 

Ob die Schwäche heute Vormittag lediglich ein kurzes Verschnaufen ist oder ob eine größere Verkaufswelle ansteht, werden die kommenden Handelsstunden zeigen müssen. Die 23.600er Marke bleibt eine entscheidende Zone für die kommenden Handelstage - ein favorisiertes Szenario gibt es zur Zeit nicht. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine gute Option.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
