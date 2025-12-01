DAX unter Druck, Silber auf Rekord, Kryptos fallen – Kippt jetzt die Jahresendrallye? Marktausblick Börse

Nachdem wir am Donnerstag mit Thanksgiving einen US-Börsenfeiertag hatten und Freitag nur verkürzt handelten, startet nun wieder eine volle Woche an der Börse. Der DAX war bereits etwas "vorgelaufen" und korrigiert den jüngsten Anstieg, den er mit einer positiven Woche sogar über die "Ziellinie" und den Monatswechsel brachte. Doch zum Start in den Dezember fallen die US-Futures und damit auch die Kryptos wieder, welche sich in der Vorwoche stark erholt hatten. Zudem wurden Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland und China gemeldet, die nicht für Euphorie in Richtung Wachstum brachten. Der verabschiedete Bundeshaushalt in der Vorwoche trug daher nicht dazu bei, dass die Kurse in Europa weiter an Fahrt gewinnen, auch wenn technisch die alte Range aus den letzten Wochen wieder erobert werden konnte.

Nach Black Friday und den damit verbundenen Shopping-Offerten bleibt abzuwarten, wie stark die Händler davon profitieren. Einige Durchschnittswerte und Erwartungen bringen wir am Morgen zur Sprache und blicken parallel auf den starken Rohstoffsektor. Silber erklimmt erneut ein Allzeithoch und hat sich seit dem Jahresstart nun verdoppelt. Auch der Goldpreis zieht wieder an, wenngleich er "nur" auf 60 Prozent Kursplus in diesem Jahr kommt. Davon kann der Ölpreis nur träumen, denn trotz Stabilisierung um 65 US-Dollar bedeutet dies bisher ein negatives Jahresergebnis und sogar einen Abschlag von rund 25 Prozent auf Sicht von 3 Jahren im sogenannten "schwarzen Gold".

Bei den US-Indizes lief es jüngst wieder deutlich besser, sodass der Nasdaq aus seinem Abwärtstrend ausbrechen konnte und auf Wochensicht fast 5 Prozent zulegte. Auch der Dow Jones war stark und hat zum Allzeithoch nun nur noch einen Abstand von 700 Punkten oder 1,5 Prozent. Ob dies vor der nächsten Zinssenkung erreicht werden kann, die mehrheitlich am 10. Dezember erwartet wird?

Über die Tops und Flops aus den US-Indizes sprachen wir danach ausführlich. Zweistellig konnten zum Beispiel die Chipwerte Intel und Broadcom zulegen, die auch entsprechende News mit sich brachten. Broadcom gilt als weiterer KI-Wachstumswert im Halbleitersegment und starker Konkurrent von Nvidia. Der Firmenwert kratzte nach dem jüngsten Allzeithoch an der 2-Billionen-Dollar-Marke und die Quartalszahlen werden für den 11. Dezember erwartet. Kann die hohe Erwartung erfüllt werden, oder kommt die Aktie, wie eine Nvidia, im Anschluss daran zurück? Nvidia selbst schauten wir uns ebenfalls skeptisch an, da eine wichtige Unterstützung nicht mehr erobert werden konnte.

Bei Intel hellt sich das Chartbild immer weiter auf. Es wurde zudem das Gerücht gehandelt, ab 2027 in die Produktion der M-Chipreihe für Apple als Auftragsfertiger einzusteigen. Dies würde enormes Potential bedeuten und sorgt schon jetzt für Euphorie.

Abseits der Chipwerte blickten wir vor der US-Notenbanksitzng auf den Finanzsektor. Goldman Sachs verdient weiterhin sehr gut und ist nicht auf die Zinseinnahmen angewiesen. Deren Vermögensverwaltung in Kombination mit Konsumentenkrediten könnte hier nach Black Friday und in Richtung Jahresendrallye weiteres Potenzial erzeugen.

Deutlich unter Druck gerieten seit Wochen die Aktien von Salesforce. Der KI-Agend "Agentforce" ist nun auf Arabisch erhältlich, was vielleicht in Kombination mit einem guten Ausblick die Aktie wieder interessant macht. Auf die Quartalszahlen vom Mittwoch gehen wir gern im Wochenverlauf näher ein.

Doch bereits heute reden wir nach der "Black Week" über Amazon und das hohe Gewicht der Shopping-Events Die Aktie hat bereits einiges vorweggenommen, die genauen Zahlen zu den Umsätzen werden dann nach dem Cybermonday, der heute stattfindet und den Abschluss bildet, mit Spannung vom Markt erwartet.





Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.







