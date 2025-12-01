Deutschland und Polen wollen bei Rüstung enger zusammenarbeiten

Berlin, 01. Dez (Reuters) - Deutschland und Polen haben eine engere Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie vereinbart.

2026 sollen die Verteidigungsminister beider Länder ein Verteidigungsabkommen abschließen, heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten Erklärung der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Beide Regierungen wollen zudem in allen Bereichen der Sicherheit zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte identifizieren - sowohl in den Bereichen Weltraum, Cyber, Luft, Land als auch zur See.

Zwischen beiden Armeen gibt es bereits gemeinsame Einheiten und Übungen, die verstärkt werden sollen. Polen hatte unter der früheren nationalkonservativen PiS-Regierung aber eine Rüstungszusammenarbeit mit Deutschland gescheut und etwa Panzer in Südkorea bestellt. Unter der europafreundlichen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk haben sich aber die Beziehungen etwa zu der US-Regierung von Präsident Donald Trump verschlechtert, weshalb Warschau nun offener für europäische Rüstungskooperationen ist.

In der Erklärung werden aber auch eine engere Wirtschaftspolitik und der Ausbau der Verkehrsverbindungen zwischen beiden Ländern verabredet. Auch in der Energiepolitik ist eine stärkere Kooperation beider Länder geplant. Tusk bezeichnete es als gemeinsames Ziel, völlig unabhängig von Energielieferungen aus Russland zu werden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)