Berlin, 01. Dez (Reuters) - Die DZ Bank bekommt erstmals eine Chefvolkswirtin.

Sonja Marten übernimmt die Position zum 1. Januar 2026, wie die Zentralbank für die deutschen Genossenschaftsbanken am Montag mitteilte. Sie tritt damit die Nachfolge von Michael Holstein an, der auf eigenen Wunsch in seine vorherige Rolle als Abteilungsleiter Volkswirtschaft zurückkehrt. Er war fünf Jahre lang Chefvolkswirt der Bank.

Marten soll in ihrer neuen Position künftig die makroökonomischen und Kapitalmarktprognosen verantworten und nach außen vertreten. Die 51-Jährige leitete zuvor fünf Jahre lang im DZ Bank Research die Gruppe Devisen und Geldpolitik. "Mit Sonja Marten wird eine ausgewiesene Kapitalmarktexpertin neue Chefvolkswirtin", sagte der Bereichsleiter Research und Volkswirtschaft, Jan Holthusen. "Sie kennt sich bestens auf dem Gebiet der globalen Geldpolitik sowie den Währungs- und Zinsmärkten aus." Das habe sie jahrelang mit treffsicheren Prognosen unter Beweis gestellt.

Vor ihrem Wechsel zum genossenschaftlichen Zentralinstitut im Jahr 2008 war die studierte Volkswirtin zunächst bei der heutigen BNP Paribas und im Anschluss bei der Dresdner Bank in Frankfurt und London tätig. Ihr Studium der Volkswirtschaftslehre und Finanzen absolvierte Marten in Brüssel und Warwick.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)