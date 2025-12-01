W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

01.12.2025 / 17:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eintragung der Kapitalerhöhung

Heute wurde im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung (ad hoc Meldung vom 17. November 2025 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/887958416/) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00 im Handelsregister eingetragen. Die von den Aktionären gezeichneten 311.317 neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 in deren Wertpapierdepots verbucht sein und auch am gleichen Tag im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf und den Sekundärmärkten Berlin und Hamburg unter der bisherigen ISIN DE000A40ZV71 handelbar sein.

Der Vorstand verschiebt die für den 3.Dezember 2025 angekündigte Mitteilung auf Ende nächster Woche.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:fox e-mobility AG
ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
fox e-mobility

