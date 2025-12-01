W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder

01.12.2025 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung

Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG, Herr Matthias Wierlacher, hat der JENOPTIK AG mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegt. Der Aufsichtsrat zeitnah einen Nachfolger wählen.

Kontakt:
Investor Relations
Andreas Theisen
Telefon 03641-652291
andreas.theisen@jenoptik.com

Ende der Insiderinformation

01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Telefon:+49 (0)364 165-2156
Fax:+49 (0)364 165-2804
E-Mail:ir@jenoptik.com
Internet:www.jenoptik.com
ISIN:DE000A2NB601
WKN:A2NB60
Indizes:SDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2238138
Ende der MitteilungEQS News-Service

2238138 01.12.2025 CET/CEST

