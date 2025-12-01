EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
01.12.2025 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc Mitteilung
Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
Der Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG, Herr Matthias Wierlacher, hat der JENOPTIK AG mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegt. Der Aufsichtsrat zeitnah einen Nachfolger wählen.
Kontakt:
Investor Relations
Andreas Theisen
Telefon 03641-652291
andreas.theisen@jenoptik.com
Ende der Insiderinformation
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2238138
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2238138 01.12.2025 CET/CEST