EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder

Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG, Herr Matthias Wierlacher, hat der JENOPTIK AG mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegt. Der Aufsichtsrat zeitnah einen Nachfolger wählen.

