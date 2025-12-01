W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

01.12.2025 / 09:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025

Ort:

https://h2core.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025

Ort:

https://h2core.com/en/investor-relations/financial-reports/

01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:H2 Core AG
Rüsdorfer Str. 8
25746 Heide
Deutschland
Internet:www.h2core.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2238038 01.12.2025 CET/CEST

H2Core AG

