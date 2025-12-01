EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
01.12.2025 / 09:35 CET/CEST
Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025
Ort:
https://h2core.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025
Ort:
https://h2core.com/en/investor-relations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|Internet:
|www.h2core.com
|Ende der Mitteilung
2238038 01.12.2025 CET/CEST
