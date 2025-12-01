EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 14:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 25. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 14.963 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

25.11.2025 1.669 87,5817 CEUX 25.11.2025 364 87,5549 TQEX 25.11.2025 746 87,5101 XETA 26.11.2025 2.179 87,5318 CEUX 26.11.2025 440 87,5676 TQEX 26.11.2025 1.937 87,5718 XETA 27.11.2025 1.951 87,4976 CEUX 27.11.2025 698 87,5396 TQEX 27.11.2025 1.975 87,5143 XETA 28.11.2025 569 87,2504 CEUX 28.11.2025 1.110 87,4918 TQEX 28.11.2025 1.325 87,4801 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 28. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 708.795 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 1. Dezember 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 SE Invalidenstraße 65 10557 Berlin Deutschland Internet: www.scout24.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238198 01.12.2025 CET/CEST