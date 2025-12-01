W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.12.2025 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 25. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 14.963 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
25.11.20251.66987,5817CEUX
25.11.202536487,5549TQEX
25.11.202574687,5101XETA
26.11.20252.17987,5318CEUX
26.11.202544087,5676TQEX
26.11.20251.93787,5718XETA
27.11.20251.95187,4976CEUX
27.11.202569887,5396TQEX
27.11.20251.97587,5143XETA
28.11.202556987,2504CEUX
28.11.20251.11087,4918TQEX
28.11.20251.32587,4801XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 28. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 708.795 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 1. Dezember 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Scout24

