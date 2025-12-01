EQS-DD: DATAGROUP SE: Philipp Baresel, Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der ...

Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der veröffentlichten Angebotsunterlage bestimmten auflösenden Bedingungen geknüpft. Das Geschäft steht nicht mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm im Zusammenhang.