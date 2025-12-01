EQS-DD: DATAGROUP SE: Philipp Baresel, Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.12.2025 / 15:16 CET/CEST
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philipp
|Nachname(n):
|Baresel
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Baresel
|Position:
|Vorstand
|DATAGROUP SE
|391200NEYPQM7LC12H89
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|Veräußerung durch Annahme des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025 Die Ausführung des Geschäfts war an den Nichteintritt der in der veröffentlichten Angebotsunterlage bestimmten auflösenden Bedingungen geknüpft. Das Geschäft steht nicht mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm im Zusammenhang.
|Preis(e)
|Volumen
|54,00 EUR
|21.600,00 EUR
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|54,0000 EUR
|21.600,0000 EUR
|21.11.2025; UTC+1
|Außerhalb eines Handelsplatzes
