EQS-DD: Palfinger AG: Hubert Palfinger, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.12.2025 / 15:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Hubert Nachname(n): Palfinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Palfinger AG

b) LEI

529900IFAV83BX8O1O91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000758305

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32,00 EUR 2.425,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32,0000 EUR 2.425,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

01.12.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Internet: www.palfinger.ag

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102118 01.12.2025 CET/CEST