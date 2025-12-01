W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: PSI Software SE: Uwe Seidel, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.12.2025 / 17:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Uwe
Nachname(n):Seidel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PSI Software SE

b) LEI

529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0Z1JH9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,00 EUR26.370,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,0000 EUR26.370,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Direkthandel ING
MIC:INGB

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet:www.psi.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102126 01.12.2025 CET/CEST

PSI Software

