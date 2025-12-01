EQS-News: Die Abu Dhabi Film Commission demonstriert die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Realisierung globaler Produktionen für Now You See Me: Now You Don't

EQS-News: Abu Dhabi Film Commission / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die Abu Dhabi Film Commission demonstriert die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Realisierung globaler Produktionen für Now You See Me: Now You Don't



ABU DHABI, VAE, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC), Teil der Creative Media Authority (CMA), hat ein neues Video veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt und zeigt, wie Lionsgates Now You See Me: Now You Don't in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gedreht wurde. Damit wurde eine weitere bedeutende Hollywood-Produktion erfolgreich in Abu Dhabi realisiert. Der Beitrag beleuchtet die umfassende Zusammenarbeit zwischen der Creative Media Authority, der Abu Dhabi Film Commission, Miral Destinations und dem lokalen Produktionsdienstleister Epic Films und zeigt, wie Abu Dhabis erstklassiges Produktionsangebot und integriertes Film-Ökosystem internationale Studios in die Region locken. Der Film, der nun weltweit zu sehen ist, spielte am Eröffnungswochenende über 80,5 Millionen US-Dollar ein.

Das Video bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie Abu Dhabis kooperatives Regierensystem, die optimierte Produktionsunterstützung und die fortschrittliche Infrastruktur die Realisierung dieser groß angelegten internationalen Dreharbeiten ermöglicht haben.

Ein Team von mehr als 450 Fachleuten, darunter 290 internationale Crewmitglieder und über 170 lokale Freiberufler aus Abu Dhabis wachsendem Kreativsektor, war an dem Projekt beteiligt und unterstreicht damit den wachsenden Pool an technischen und kreativen Talenten in der Hauptstadt, die in der Lage sind, Ergebnisse von Weltklasse zu liefern.

Das Filmmaterial verdeutlicht das Ausmaß und die Ambitionen der Dreharbeiten in Abu Dhabi und enthält Interviews mit Regisseur Reuben Fleischer, Produzent Bobby Cohen, der geschäftsführenden Vizepräsidentin für physische Produktion Kelly Konop und dem Produktionsdesigner David Scheunemann.

Die Produktion in Abu Dhabi wurde von CMA durch den 35 %++ Cashback-Rabatt des ADFC, vereinfachte Genehmigungsverfahren und Unterstützung vor Ort unterstützt. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Produktionsdienstleister Epic Films, Miral Destinations für wichtige Drehorte sowie Industriepartnern und Regierungsstellen im gesamten Emirat.

Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission, erklärte: „Dieser Film über die Dreharbeiten würdigt das kooperative Ökosystem, das Abu Dhabi zu einer wahrhaft filmfreundlichen Destination macht. Die Fertigstellung einer Produktion dieser Größenordnung unterstreicht unsere Effizienz, die starke behördenübergreifende Koordination und das Talent innerhalb unserer lokalen Kreativmedienbranche. Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Abu Dhabi internationalen Filmemachern die Möglichkeit bietet, ihre Visionen zu verwirklichen und gleichzeitig zum Wachstum unseres kreativen Ökosystems beizutragen."

Liam Findlay, Geschäftsführer von Miral Destinations, erklärte: „Unsere Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi Film Commission, der Creative Media Authority und Lionsgate bei dieser Produktion unterstreicht die Bedeutung von Yas Island und Abu Dhabi insgesamt als erstklassiger Drehort für Filmemacher. Von der ikonischen Architektur und den Sehenswürdigkeiten von Yas Island bis hin zu den unterstützenden Rahmenbedingungen in Abu Dhabi schaffen wir weiterhin die Voraussetzungen für weltweit anerkannte Geschichten und filmische Innovationen."

Die Produktion unterstreicht Abu Dhabis Status als international renommierter Standort für filmisches Storytelling. Die Abu Dhabi Film Commission hat mehr als 180 große Film- und Fernsehprojekte unterstützt, darunter Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One,, Dune: Part Two und F1: The Movie. Mit seiner nahtlosen Produktionsunterstützung, modernen Einrichtungen und filmischen Vielfalt festigt Abu Dhabi weiterhin seine Position als einer der weltweit führenden Standorte für Filmproduktionen.

Now You See Me: Now You Don't ist jetzt weltweit in den Kinos zu sehen.

