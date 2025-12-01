EQS-News: Katjes International erwirbt britische Healthy Snacking Marke Graze von Unilever

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Katjes International erwirbt britische Healthy Snacking Marke Graze von Unilever



01.12.2025

Katjes International erwirbt britische Healthy Snacking Marke Graze von Unilever

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb der Marke Graze unterzeichnet

Carve-Out von Unilever mit Produktionsstandort in London

Vollzug der Transaktion im ersten Halbjahr 2026 erwartet

Düsseldorf, 01. Dezember 2025 – Die Katjes International hat heute über ihre Tochtergesellschaft, die Future Snacks Ltd., einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Nature Delivered Ltd. („Graze“) sowie der Marke „Graze“ von Unilever unterschrieben. Die Transaktion erfolgt als Carve-Out von Unilever und umfasst neben dem vollständigen Marken- und Produktportfolio auch die Übernahme von rund 200 Mitarbeitenden sowie einer Produktionsstätte in London.

Die seit 2021 als B-Corp zertifizierte Marke Graze zählt zu den führenden Anbietern im Segment „Healthy Snacking“ im Vereinigten Königreich und verfügt über eine starke Marktpräsenz im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. Candy Kittens und Graze weisen eine sehr hohe Deckungsgleichheit bei ihren Kunden und den Vertriebskanälen auf – der Erwerb von Graze ist daher eine optimale Ergänzung des bestehenden Markenportfolios der Katjes International.

„Wir haben mit Candy Kittens eine der am schnellsten wachsenden Süßwarenmarken in England im Portfolio und ergänzen dieses bestehende Geschäft mit der Akquisition von Graze mit einer der führenden Healthy Snacking Marken in England. Mit ihrer hohen Markenbekanntheit und Ausrichtung passt Graze perfekt zu unserer Strategie mit starken Konsumgütermarken in Europa weiter zu wachsen“, so Bastian Fassin, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt des gesetzlichen Mitarbeiter Konsultationsprozesses im Vereinigten Königreich sowie üblicher Vollzugsbedingungen und wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Finanziert wird die Übernahme aus dem bestehenden Cash sowie über ein Akquisitionsdarlehen.

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa in den Kategorien Süßware, Personal Care und Luxus. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

Graze Honey Roast Crunch

Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken-Str. 53-57 46446 Emmerich am Rhein Deutschland
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Internet: www.katjes-international.de

