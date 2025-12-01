EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.12.2025 / 18:00 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten
|AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|27.11.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|220.834.716
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
