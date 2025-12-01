W​e​r​b​u​n​g ausblenden
EUR/USD Wochenausblick 01.12.2025

Euro steigt vor US-Zinsentscheid an und überwindet Widerstand

onvista · Uhr
Quelle: CeltStudio/Shutterstock.com

Der Eurokurs in Dollar konnte in der abgelaufenen Handelswoche den angesprochenen Widerstand im Bereich um 1,1550 Dollar überwinden und stieg im Anschluss bis in den Bereich um 1,1600 Dollar vor dem US-Feiertag am Donnerstag. Danach konsolidierte das Währungspaar bis zum Wochenschluss. 

Ausblick

Vor der Mitte des Monats anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank gibt es am kommenden Freitag noch einmal wichtige Inflationsdaten aus den USA - am Freitag steht der PCE-Preisindex auf dem Kalender.

Der PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures Price Index) misst, wie stark sich die Preise für Waren und Dienstleistungen verändern, die private Haushalte in den USA kaufen. Er gilt als umfassender als der bekanntere Verbraucherpreisindex (CPI), weil er Veränderungen im Konsumverhalten stärker berücksichtigt und ein breiteres Güterspektrum enthält. Für die Federal Reserve ist der PCE-Preisindex besonders wichtig, weil er ihr bevorzugter Indikator für die Inflation ist. Die Fed orientiert ihre Geldpolitik – insbesondere Zinserhöhungen oder Zinssenkungen – am Ziel einer langfristigen Inflationsrate von zwei Prozent. Ein steigender PCE-Index signalisiert wachsenden Preisdruck und kann zu einer strafferen Geldpolitik führen; ein rückläufiger Wert deutet auf geringeren Inflationsdruck hin und kann Lockerungen begünstigen.

Die anderen im Wochenverlauf anstehenden Daten (im Detail unten) dürften kaum eine größere Rolle für die weitere Entwicklung im US-Dollar spielen.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Überwinden des Widerstands ist der Weg des geringsten Widerstands im Euro gegenüber dem Dollar aktuell klar aufwärts. So lange das Paar nun nicht wieder per Stunden-Schlusskurs unter die Marke von 1,1600 Dollar abtaucht, ist der Weg aus charttechnischer Sicht frei Richtung 1,1700/1,1750 Dollar - potenziell sogar deutlich höher.

euro chart
Quelle: Tradingview

Wichtige Daten & Termine im Wochenverlauf:

Montag: 16:00 Uhr ISM-Index verarbeitendes Gewerbe USA

Dienstag: 11:00 Uhr Konsumentenpreise Eurozone

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP-Report, 16 Uhr ISM-Servicesektor USA

Donnerstag: 14:30 Uhr US-Erstanträge auf Arbeitslosen-Hilfe

Freitag: 16:00 Uhr PCE-Preisindex USA

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden. 

Zum Newsletter "Schlusskurs"
