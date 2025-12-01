W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Europäische Zentralbank

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Ungvari Attila/Shutterstock.com

Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1646 (Freitag: 1,1566) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8586 (0,8646) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87780 (0,87520) britische Pfund, 180,28 (180,57) japanische Yen und 0,9323 (0,9318) Schweizer Franken fest.

