Insider: USA und Großbritannien wollen Zölle auf Medikamente abschaffen

London, 01. Dez (Reuters) - Großbritannien und die USA stehen Insidern zufolge vor einer Einigung über den Wegfall von Zöllen auf Pharmaprodukte.

Eine entsprechende Ankündigung werde am Montag im Weißen Haus erwartet, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Eine Stellungnahme der amerikanischen und der britischen Regierung lag zunächst nicht vor. Die beiden Länder hatten sich im Mai darauf verständigt, eine "deutlich bevorzugte Behandlung bei Arzneimitteln" anzustreben.

