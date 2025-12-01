W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Insider: USA und Großbritannien wollen Zölle auf Medikamente abschaffen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

London, 01. Dez (Reuters) - Großbritannien und die USA stehen Insidern zufolge vor einer Einigung über den Wegfall von Zöllen auf Pharmaprodukte.

Eine entsprechende Ankündigung werde am Montag im Weißen Haus erwartet, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Eine Stellungnahme der amerikanischen und der britischen Regierung lag zunächst nicht vor. Die beiden Länder hatten sich im Mai darauf verständigt, eine "deutlich bevorzugte Behandlung bei Arzneimitteln" anzustreben.

(Bericht von Maggie Fick und Alistair Smout, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden