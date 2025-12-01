Junge Gruppe: Weiter Nein zum Rentenpaket - Abstimmung offen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gruppe von 18 jungen Unionsabgeordneten hält das Rentenpaket der Bundesregierung weiter für "nicht zustimmungsfähig". Bei dieser Position bleibe es, schreibt die Junge Gruppe in einer Erklärung. Jedes Mitglied werde aber selbst entscheiden, wie es im Bundestag abstimmt./bk/DP/mis
