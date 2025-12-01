Leclanché SA / Schlagwort(e): Personalie

Leclanché gibt Wechsel seines CFO bekannt



01.12.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Leclanché gibt Wechsel seines CFO bekannt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 1. December, 2025 - Leclanché SA, (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicher, gibt bekannt, dass Hubert Angleys, Chief Financial Officer, das Unternehmen verlassen hat und mit Ablauf seines befristeten Vertrags am 30. November 2025 aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

Die Suche nach einem neuen CFO schreitet gut voran. Ein hochqualifizierter Kandidat hat die letzte Auswahlphase erreicht, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll. Während dieser Übergangsphase wird die Finanzabteilung für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt. Dieser Zeitraum kann bei Bedarf verkürzt oder verlängert werden.

Hubert Angleys hat angedeutet, dass er möglicherweise weiterhin zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Übergang zu seinem festen Nachfolger zu unterstützen, sobald dieser ernannt ist.

Pierre Blanc, CEO der Leclanché-Gruppe, sagte: „Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Hubert meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass er sich bereit erklärt hat, im Oktober 2024 für einen begrenzten Zeitraum zu Leclanché zurückzukehren. Dank seiner umfassenden Erfahrung, seiner fundierten Kenntnisse über Leclanché sowie seiner außergewöhnlichen Professionalität und seinem unermüdlichen Engagement hat er erhebliche Verbesserungen im Finanzbereich erzielt. Seine starke finanzielle Führung, sein strategisches Verständnis und seine strenge operative Disziplin waren von unschätzbarem Wert, und er spielte in den letzten Monaten eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen des Unternehmens um die Beschaffung von Finanzmitteln. Wir sind ihm zutiefst dankbar für seinen herausragenden Beitrag und seine Führungsstärke in dieser für Leclanché so wichtigen Phase. Wir sind auch sehr froh, in dieser Übergangsphase die Unterstützung einer renommierten Treuhandgesellschaft zu haben. Mit ihrem starken treuhänderischen Hintergrund wird sie den Verwaltungsrat, den CEO und die Finanzteams wertvoll unterstützen.“

Weitere Aktualisierungen werden bei Bedarf mitgeteilt.

# # #



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2237736

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237736 01.12.2025 CET/CEST