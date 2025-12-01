LEEF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis – Preisverleihung in Düsseldorf
EQS-Media / 01.12.2025 / 14:16 CET/CEST
Potsdam/Düsseldorf, 1.12.2025 – LEEF Blattwerk
wird offiziell mit dem
Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen
in der Kategorie „Verpackungen“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 18. Deutschen Nachhaltigkeitstages am 4. & 5. Dezember 2025 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.
Bereits im Oktober wurde bekannt, dass LEEF zu den Preisträgern gehört – nun folgt die
offizielle Übergabe der Siegerkugel
: „
Dass wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten, ist weit mehr als ein Branchensignal. Es ist eine Bestätigung für unser ganzheitliches Modell: ökologische Wirkung, echte Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Unternehmensführung
“, sagt Jens Christoph, CEO von LEEF.
Die Preisverleihung wird begleitet von hochkarätigen
Gästen und Redner:innen
wie
Vanessa Nakate
,
Prof. Maja Göpel
,
Dr. Eckart von Hirschhausen
, sowie Vertreter:innen von
WTO
,
EU
,
UNIDO
und dem
Deutschen Bundestag
. Rund 120 akkreditierte Medienvertreter:innen berichten von vor Ort.
Jury lobt Vorreiterrolle von LEEF
In ihrer offiziellen
Begründung
hebt die Jury besonders den Impact und die Skalierbarkeit des Unternehmens hervor: „
LEEF Blattwerk überzeugt mit einem Produktportfolio im Sinne der Kreislaufwirtschaft, das Nachhaltigkeit konsequent auf Gastronomie und Verpackungen überträgt – einem Bereich mit enormen ökologischen Hebeln. (…) Die Jury würdigt LEEF Blattwerk als Vorreiter und wichtigen Impulsgeber nachhaltiger Verpackungslösungen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft für Gastronomie, Events und Handel.
“
LEEF Blattwerk entwickelt und vertreibt mit den Marken
LEEF
und
wisefood
kompostierbare, essbare und plastikfreie Geschirr- und Verpackungslösungen
für Gastronomie, Catering, Events und Endverbraucher:innen. Online, offline und weltweit verfügbar – von Palmblatttellern über kompostierbare Papierbecher bis zu essbaren Trinkhalmen. Über 500 Millionen Plastikprodukte wurden so bereits ersetzt.
Ausgezeichnet wurde
nicht ein einzelnes Produkt, sondern
das gesamte Unternehmen
– mit seinem zirkulären Geschäftsmodell, sozialem Engagement und klarem Transformationsziel.
Winkt ein weiterer Preis?
Neben dem Nachhaltigkeitspreis ist LEEF zudem im Rennen für den
Transformationspreis
, der am 5. Dezember in im Rahmen der Preisverleihung in Düsseldorf vergeben wird.
Über LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.
LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom
über die Amazon-Shops von
&
, OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt.
Das Team von LEEF ist vom 3. Bis 6.12. in Düsseldorf vor Ort und steht für Interviews zur Verfügung. Für Terminabsprachen, Bildmaterial und weitere Informationen besuchen Sie das
, das
, oder kontaktieren Sie:
LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |
diana
@leef.bio
| +49 173 3895496 |
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH
Schlagwort(e): Unternehmen
01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leef Blattwerk GmbH
|Dortustraße 48
|14467 Potsdam
|Deutschland
|Telefon:
|+49 331 236 178-0
|E-Mail:
|info@leef.bio
|Internet:
|www.leef.bio
|ISIN:
|DE000A352ER1
|WKN:
|A352ER
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2238284
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2238284 01.12.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–