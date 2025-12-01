Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges

LLB (Schweiz) AG mit neuem Standort an der Bahnhofstrasse in Zürich



01.12.2025 / 08:00 CET/CEST





Uznach, 1. Dezember 2025 - Ab heute ist die LLB Schweiz am neuen Standort an der Bahnhofstrasse 74 in Zürich präsent. Mit dem Umzug ins denkmalgeschützte Modissa-Gebäude bekräftigt die Bank ihre langfristige Präsenz am Finanzplatz Zürich und ihre Ausrichtung auf Kundennähe und Qualität.

Das Modissa-Gebäude ist ein architektonisches Wahrzeichen der 1970er-Jahre und prägte jahrzehntelang die Zürcher Bahnhofstrasse als renommiertes Modehaus. Nach einem umfassenden Umbau wurde das Gebäude für die neuen Anforderungen eines Finanzinstituts adaptiert; mit viel Respekt für die historische Substanz und einem klaren Fokus auf Eleganz und moderne Gestaltung. Die prominente Lage an der Bahnhofstrasse unterstreicht die Bedeutung des Standorts für die Betreuung von Private Banking und Firmenkunden der LLB.

Private Banking und Firmenkunden im Fokus Am neuen Standort sind Teams aus Private Banking und Firmenkundengeschäft vertreten, die Kundinnen und Kunden persönlich betreuen. Verantwortlich vor Ort sind Lukas Renggli, Regionenleiter Private Banking, und Thomas Knechtli, Regionenleiter Firmenkundengeschäft.

Mit rund 70 modernen Arbeitsplätzen bietet der Standort eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der LLB. Dabei stehen die Prinzipien im Vordergrund, die die Bank seit jeher prägen: Stabilität, Sicherheit und Kontinuität. Neben den Kernbereichen sind auch Fachleute aus weiteren Einheiten der LLB-Gruppe vor Ort.

«Die Bahnhofstrasse Zürich ist eine der bekanntesten Adressen der Welt. Mit unserem Standort sind wir mitten im Herzen des Finanzplatz Zürichs und noch näher bei unseren Kundinnen und Kunden. Das Modissa-Gebäude war zudem jahrzehntelang ein Ort der Begegnung und Inspiration. Heute knüpfen wir daran an. Mit einem Standort, der für persönliche Beratung und erstklassige Finanzkompetenz steht», erklärt René Zwicky, CEO LLB Schweiz.

Michael Hartmann, Verwaltungsratspräsident der LLB Schweiz ergänzt: «Die LLB ist seit über 160 Jahren eine verlässliche Partnerin. Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis zu unserer langfristigen Strategie. Wir investieren in regionale Nähe, Kontinuität und nachhaltige Entwicklung und stärken damit auch den Finanzplatz Zürich.»

Die LLB Schweiz bleibt ihren Wurzeln treu. Der Hauptsitz in Uznach sowie die Geschäftsstellen in der Ostschweiz und im Linthgebiet bleiben weiterhin zentrale Pfeiler ihrer regionalen Verankerung.

Wichtige Termine

• Freitag, 20. Februar 2026, Veröffentlichung Jahresergebnis 2025

• Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die LLB (Schweiz) AG hat ihren Sitz in Uznach und verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Wachstum und erzielte Rekordwerte. Das Geschäftsvolumen erreichte mit CHF 15.3 Mrd. einen neuen Höchststand. Mit Niederlassungen in Uznach, Rapperswil, Sargans, Lachen, Winterthur, Frauenfeld, St. Gallen und Zürich ist sie fest etabliert. Die LLB Schweiz ist seit Ende 2022 eine 100-prozentige Tochter der LLB-Gruppe, was ihre Position im Finanzsektor weiter stärkt; Stabilität, Sicherheit und Kontinuität sind dabei zentrale Prinzipien. Die LLB Schweiz verknüpft ihre starken Wurzeln mit den modernen Lösungen der LLB-Gruppe. Als regional verankerte Bank mit einem starken Direktkundengeschäft und dem Fokus auf Private Banking und Firmenkundengeschäft bietet sie ihren Kundinnen und Kunden täglich einen erstklassigen und ganzheitlichen Service.

Kontakt LLB (Schweiz) AG Gaby Bachofen, Leiterin Kommunikation LLB Schweiz T +41 55 285 74 87 | kommunikation@llb.ch | www.llb.ch

