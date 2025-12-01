Merz: Ukraine-Krieg darf keinen Keil in Europa treiben

Berlin, 01. Dez (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat gemahnt, dass der Ukraine-Krieg keinen Keil in Europa treiben dürfe.

"In der Ukraine steht die Einigkeit Europas auf dem Spiel", sagte Merz bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk am Montag in Berlin. Er habe sich mit Tusk, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zuvor in einer Schalte über die Ukraine-Gespräche abgesprochen. Dänemark hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Es sei verabredet worden, dass man gemeinsam durchsetzen wolle, das eingefrorene russische Staatsvermögen in der EU für einen 140-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine zu nutzen, sagte der Kanzler. Sowohl Merz als auch Tusk betonten, dass die Abstimmung zwischen beiden Staaten in der Ukraine-Politik sehr eng sei.

"Wir haben dabei einen klaren Kurs. Keine Entscheidung über die Ukraine und Europa ohne Ukrainer und ohne Europäer. Kein Diktatfrieden über die Köpfe der Ukraine hinweg", sagte Merz. Er fügte hinzu: "Keine Schwächung oder Spaltung der Europäischen Union und der Nato."

