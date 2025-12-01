Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 01.12.2025 / 11:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 01.12.2025 Kursziel: 31,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 97,00 auf EUR 31,00. Zusammenfassung: ABO Energy erwartet für das laufende Jahr einen Nettoverlust in Höhe von ca. EUR-93 Mio. Bisher hatte das Unternehmen einen Nettogewinn in einer Bandbreite von EUR29 Mio. bis EUR39 Mio. prognostiziert. Die Konzerngesamtleistung wird nicht wie angekündigt um 5% - 30% steigen (Basis 2024: EUR445 Mio.), sondern bei ca. EUR250 Mio. liegen. Ursachen für die Gewinnwarnung sind Verschiebungen wesentlicher Windprojekte ins Jahr 2026 und erhebliche Sonderabschreibungen auf Projekte, die angesichts sinkender Einspeisevergütungen neu bewertet werden mussten. Das Management hat ein umfassendes Effizienz- und Transformationsprogramm begonnen, um die Unternehmensprozesse und -strukturen sowie das Länderportfolio an das veränderte Marktumfeld anzupassen. In einer Online-Konferenz bezifferte das Management das Einsparziel auf EUR50 Mio. - EUR60 Mio. Für 2026E plant das Unternehmen, ein positives Nettoergebnis zu erzielen. Die starken Kursverluste der Aktie und der Anleihen zeigen, dass manche Marktteilnehmer eine Insolvenz fürchten. Zwar kann dies in solchen Krisensituationen nicht völlig ausgeschlossen werden, aber die Bewertung der Projektpipeline durch die Unternehmensberatung EY-Parthenon hat ergeben, dass diese weiterhin werthaltig ist. Wir gehen daher davon aus, dass die Banken (August: Konsortialkredit von EUR240 Mio.) bei einer Verletzung der Covenants einen Waiver gewähren. Zum Halbjahr hatte ABO Energy Barmittel in Höhe von EUR40 Mio. zur Verfügung. Der mit Fortum Oyj im Juli vereinbarte Verkauf von 4,4 GW der Finnland-Pipeline wurde Ende November vollzogen, was zu einem Mittelzufluss von ca. EUR40 Mio. führte und die Liquiditätssituation verbessert. Sofern die Banken mitziehen, sehen wir gute Chancen, dass ABO Energy den Turnaround schafft. Wir haben unsere Schätzungen deutlich gesenkt und unsere WACC-Annahme aufgrund des gestiegenen Risikos heraufgesetzt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR31 (bisher: EUR97). Für spekulative Anleger bleibt die Aktie ein Kauf (Kurspotenzial: 122%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=601c456698f83a76e02ccc27503a4f23 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8679d2e7-ce9e-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2238148 01.12.2025 CET/CEST °