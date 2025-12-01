W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

01.12.2025 / 11:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:               ABO Energy KGaA
     ISIN:                      DE0005760029

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      01.12.2025
     Kursziel:                  31,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 97,00 auf EUR
31,00.

Zusammenfassung:
ABO Energy erwartet für das laufende Jahr einen Nettoverlust in Höhe von ca.
EUR-93 Mio. Bisher hatte das Unternehmen einen Nettogewinn in einer Bandbreite
von EUR29 Mio. bis EUR39 Mio. prognostiziert. Die Konzerngesamtleistung wird
nicht wie angekündigt um 5% - 30% steigen (Basis 2024: EUR445 Mio.), sondern
bei ca. EUR250 Mio. liegen. Ursachen für die Gewinnwarnung sind Verschiebungen
wesentlicher Windprojekte ins Jahr 2026 und erhebliche Sonderabschreibungen
auf Projekte, die angesichts sinkender Einspeisevergütungen neu bewertet
werden mussten. Das Management hat ein umfassendes Effizienz- und
Transformationsprogramm begonnen, um die Unternehmensprozesse und
-strukturen sowie das Länderportfolio an das veränderte Marktumfeld
anzupassen. In einer Online-Konferenz bezifferte das Management das
Einsparziel auf EUR50 Mio. - EUR60 Mio. Für 2026E plant das Unternehmen, ein
positives Nettoergebnis zu erzielen. Die starken Kursverluste der Aktie und
der Anleihen zeigen, dass manche Marktteilnehmer eine Insolvenz fürchten.
Zwar kann dies in solchen Krisensituationen nicht völlig ausgeschlossen
werden, aber die Bewertung der Projektpipeline durch die
Unternehmensberatung EY-Parthenon hat ergeben, dass diese weiterhin
werthaltig ist. Wir gehen daher davon aus, dass die Banken (August:
Konsortialkredit von EUR240 Mio.) bei einer Verletzung der Covenants einen
Waiver gewähren. Zum Halbjahr hatte ABO Energy Barmittel in Höhe von EUR40
Mio. zur Verfügung. Der mit Fortum Oyj im Juli vereinbarte Verkauf von 4,4
GW der Finnland-Pipeline wurde Ende November vollzogen, was zu einem
Mittelzufluss von ca. EUR40 Mio. führte und die Liquiditätssituation
verbessert. Sofern die Banken mitziehen, sehen wir gute Chancen, dass ABO
Energy den Turnaround schafft. Wir haben unsere Schätzungen deutlich gesenkt
und unsere WACC-Annahme aufgrund des gestiegenen Risikos heraufgesetzt. Ein
aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR31 (bisher: EUR97).
Für spekulative Anleger bleibt die Aktie ein Kauf (Kurspotenzial: 122%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=601c456698f83a76e02ccc27503a4f23

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8679d2e7-ce9e-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2238148 01.12.2025 CET/CEST

