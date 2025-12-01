W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

01.12.2025
Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

01.12.2025 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

     Unternehmen:          GBC Mittelstandsanleihen Index
     ISIN:                 DE000SLA1MX8

     Anlass der Studie:    Research Comment (Update Okt./Nov. 25)
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:              Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel
                           Hölzle

NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX)

Index-Anleihe im Fokus: Lottomatica Group S.p.A.*7,11:

Führender Glücksspielkonzern mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität

Die Lottomatica S.p.A. ist der führende Glücksspielkonzern Italiens. Im
Rahmen seines integrierten Geschäftsmodells verbindet das Unternehmen
digitale Angebote mit einem stationären Vertriebsnetz. Die Umsätze werden
dabei in drei Segmenten generiert. Im Segment "Online", das im ersten
Halbjahr 2025 für 41,0 % der Konzernumsätze verantwortlich war, bietet das
Unternehmen vornehmlich im Bereich iGaming (Online-Casino) und iSports
(Online-Sportwetten) Onlinespiele an. Im zweitgrößten Segment "Gaming
Franchise" wurden 34,2 % der Halbjahresumsätze erwirtschaftet. Hier
verwaltet die Gesellschaft Spielhallen und Konzessionsaktivitäten für VLTs
und AWPs. Im dritten Geschäftsbereich "Sport Franchise", in dem die
Sportwettenaktivitäten über das PoS-Franchisenetzwerk zusammengefasst sind,
wurden im ersten Halbjahr 2025 24,7 % der Konzernumsätze erwirtschaftet.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde schließlich die SKS365, ein Omnichannel-Anbieter
auf dem italienischen Online- und Sportwettenmarkt, für einen Kaufpreis von
621,5 Mio. EUR erworben. Die Transaktion wurde durch eine Kombination aus
verfügbaren Barmitteln und den Erlösen aus einer Anleiheemission finanziert.
Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der daraus resultierende anorganische
Umsatzbeitrag auf etwas über 212 Mio. EUR. Rund 57 % des auf 2.004,73 Mio. EUR
(VJ: 1.632,49 Mio. EUR) gestiegenen Umsatzes sind somit anorganischen
Ursprungs.

Dieser Effekt zieht sich auch ins laufende Geschäftsjahr 2025, da die
SKS365-Akquisition erst im April 2024 erfolgte und somit nur teilweise in
den Werten des Vorjahres enthalten ist. Vor diesem Hintergrund ist das in
den ersten neun Monaten 2025 erreichte Umsatzwachstum in Höhe von 15,7 % auf
1.640 Mio. EUR (VJ: 1.417 Mio. EUR) erneut als sehr dynamisch zu bewerten. Das
anorganische Wachstum hat insbesondere die Segmente "Online" und "Sports
Franchise" positiv beeinflusst, die jeweils einen Umsatzanstieg in Höhe von
über 20 % erreicht haben. Bei einer leichten Verbesserung der EBITDA-Marge
erhöhte sich das EBITDA auf 617 Mio. EUR (VJ: 483 Mio. EUR). Die
Lottomatica-Gruppe weist mit einer EBITDA-Marge von 37,6 % nicht nur ein
hohes Rentabilitätsniveau aus, die operative Cashgenerierung kann sich mit
einem operativen Cashflow in Höhe von 504 Mio. EUR (VJ: 353 Mio. EUR) sehen
lassen. Als Kritikpunkt ist der hohe Goodwill in Höhe von 2.074,98 Mio. EUR
anzumerken, welcher das Eigenkapital in Höhe von 551,09 Mio. EUR deutlich
übertrifft. Auch die Nettoverschuldung von 1.856 Mio. EUR ist vergleichsweise
hoch.

Die begebene Anleihe der Lottomatica Group hat einen Kupon von 6,16% und
eine 7-jährige Laufzeit mit über 5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe
liegt aktuell bei 100,53%. Da wir die Lottomatica Group als solide einstufen
und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe
weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.


Newsflash zu den Anleihen im Index:

Deutsche Rohstoff AG*7,11:

Die Deutsche Rohstoff AG hat die erfolgreiche Emission der
Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. EUR und einem Kupon von 6% bekannt
gegeben. Die Notierungsaufnahme ist 13. November 2025 erfolgt.

Energiekontor AG*11:

Die Energiekontor AG hat ihren im Mai eröffneten Windpark Würselen an den
deutschen Energieversorger SachsenEnergie veräußert. Der repowerte Windpark
hat eine Gesamterzeugungsleistung von 18,0 MW.

Fiskars Group*11:

Die Fiskars Group hat ihre EBIT-Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr auf
75-85 Mio. EUR (zuvor: 90-100 Mio. EUR) reduziert. Grund dafür ist die
Produktionsdrosselung und der Lagerabbau im Geschäftsbereich Vita.

Hornbach Baumarkt AG*11:

Die Hornbach Baumarkt AG arbeitet an einer Eröffnung von HORNBACH Bau- und
Gartenmärkten in Serbien in den kommenden Jahren. Dazu wurden bereits
Tochtergesellschaften gegründet.

Mutares SE & Co. KGaA*11:

Die Mutares SE realisierte ihren verbliebenen Anteil an der Steyr Motors in
Höhe von 23% im Rahmen einer Privatplatzierung. Über die gesamte Haltedauer
von Steyr Motors erzielte Mutares einen Bruttoerlös von insgesamt mehr als
EUR 170 Mio. EUR.

The Platform Group AG*11:

Die The Platform Group AG veröffentlichte ihre Vision 2030 mit einem
prognostizierten Umsatz von mind. 3 Mrd. EUR und einer zweistelligen
Konzernmarge. Zudem soll die internationale Präsenz ausgebaut werden.


Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November
2025 die Anleihen der Verve Group SE; der PHM Group Holding Oyj, der
Lottomatica Group S.p.A. der Mutares SE & Co. KGaA und der Branicks Group AG
dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 28,1%
des Index aus. Die verbleibenden restlichen 71,9% verteilen sich demnach auf
die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.

Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf
Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 6,08%. Die
Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 5,14 Jahre.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ca1429ac8e63ff724acb361fccf3fd9e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 01.12.2025 (14:15 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 01.12.2025 (14:45 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

