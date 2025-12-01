W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

01.12.2025 / 11:47 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     Target price:                EUR10.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 10.50 price target.

Abstract:
LAIQON AG has entered a strategic partnership with Amundi, Europe's largest
asset manager (>EUR2tn in AuM), to launch its first actively managed,
AI-driven ETF in H1 2026. The product will utilise Amundi's ETF-as-a-Service
platform and LAIQON's proprietary LAIC ADVISOR technology to deliver
dynamically optimised European equity allocation. We view the agreement as a
major strategic milestone for LAIQON. The partnership represents LAIQON's
first cooperation in the ETF segment, providing access to a highly scalable,
pan-European distribution infrastructure. At the same time, it is the second
Tier-1 external validation of LAIQON's proprietary AI technology, following
the white-label 'WertAnlage' solution launched with Union Investment in late
2024. Whereas Union validated LAIC's personalised AI portfolio management
within cooperative-bank networks, the Amundi partnership extends this
validation into the ETF ecosystem, marking an important expansion of
LAIQON's technology footprint. During the Frankfurt Eigenkapitalforum (EKF)
investor conference, management provided encouraging insight into its
expanding AI-driven product offering and the operational progress of the
group's partnerships. In our view, management is delivering as expected.
Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and EUR10.50 price
target (upside >150%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,50.

Zusammenfassung:
Die LAIQON AG ist eine strategische Partnerschaft mit Amundi, Europas
größtem Vermögensverwalter (>2 Billionen Euro AuM), eingegangen, um im
ersten Halbjahr 2026 ihren ersten aktiv verwalteten, KI-gesteuerten ETF auf
den Markt zu bringen. Das Produkt wird die ETF-as-a-Service-Plattform von
Amundi und die proprietäre LAIC ADVISOR-Technologie von LAIQON nutzen, um
eine dynamisch optimierte europäische Aktienallokation zu bieten. Wir
betrachten die Vereinbarung als einen wichtigen strategischen Meilenstein
für LAIQON. Die Partnerschaft ist die erste Zusammenarbeit von LAIQON im
ETF-Segment und ermöglicht den Zugang zu einer hoch skalierbaren,
paneuropäischen Vertriebsinfrastruktur. Gleichzeitig ist es die zweite
externe Tier-1-Validierung der proprietären KI-Technologie von LAIQON nach
der Ende 2024 gemeinsam mit Union Investment eingeführten White-Label-Lösung
'WertAnlage'. Während Union das personalisierte KI-Portfoliomanagement von
LAIC innerhalb von Genossenschaftsbankennetzwerken validierte, erweitert die
Partnerschaft mit Amundi diese Validierung auf das ETF-Ökosystem und
markiert damit eine wichtige Ausweitung der technologischen Präsenz von
LAIQON. Während der Frankfurter Eigenkapitalforum (EKF)-Investorenkonferenz
gab das Management ermutigende Einblicke in sein wachsendes KI-gestütztes
Produktangebot und den operativen Fortschritt der Partnerschaften der
Gruppe. Unserer Ansicht nach liefert das Management die erwarteten
Ergebnisse. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR10,50 (Aufwärtspotenzial
>150%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1e0b6ccd2ba5877708435ffdb97caff1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2238176 01.12.2025 CET/CEST

