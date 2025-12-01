Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH 01.12.2025 / 11:47 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: Buy Target price: EUR10.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 10.50 price target. Abstract: LAIQON AG has entered a strategic partnership with Amundi, Europe's largest asset manager (>EUR2tn in AuM), to launch its first actively managed, AI-driven ETF in H1 2026. The product will utilise Amundi's ETF-as-a-Service platform and LAIQON's proprietary LAIC ADVISOR technology to deliver dynamically optimised European equity allocation. We view the agreement as a major strategic milestone for LAIQON. The partnership represents LAIQON's first cooperation in the ETF segment, providing access to a highly scalable, pan-European distribution infrastructure. At the same time, it is the second Tier-1 external validation of LAIQON's proprietary AI technology, following the white-label 'WertAnlage' solution launched with Union Investment in late 2024. Whereas Union validated LAIC's personalised AI portfolio management within cooperative-bank networks, the Amundi partnership extends this validation into the ETF ecosystem, marking an important expansion of LAIQON's technology footprint. During the Frankfurt Eigenkapitalforum (EKF) investor conference, management provided encouraging insight into its expanding AI-driven product offering and the operational progress of the group's partnerships. In our view, management is delivering as expected. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and EUR10.50 price target (upside >150%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,50. Zusammenfassung: Die LAIQON AG ist eine strategische Partnerschaft mit Amundi, Europas größtem Vermögensverwalter (>2 Billionen Euro AuM), eingegangen, um im ersten Halbjahr 2026 ihren ersten aktiv verwalteten, KI-gesteuerten ETF auf den Markt zu bringen. Das Produkt wird die ETF-as-a-Service-Plattform von Amundi und die proprietäre LAIC ADVISOR-Technologie von LAIQON nutzen, um eine dynamisch optimierte europäische Aktienallokation zu bieten. Wir betrachten die Vereinbarung als einen wichtigen strategischen Meilenstein für LAIQON. Die Partnerschaft ist die erste Zusammenarbeit von LAIQON im ETF-Segment und ermöglicht den Zugang zu einer hoch skalierbaren, paneuropäischen Vertriebsinfrastruktur. Gleichzeitig ist es die zweite externe Tier-1-Validierung der proprietären KI-Technologie von LAIQON nach der Ende 2024 gemeinsam mit Union Investment eingeführten White-Label-Lösung 'WertAnlage'. Während Union das personalisierte KI-Portfoliomanagement von LAIC innerhalb von Genossenschaftsbankennetzwerken validierte, erweitert die Partnerschaft mit Amundi diese Validierung auf das ETF-Ökosystem und markiert damit eine wichtige Ausweitung der technologischen Präsenz von LAIQON. Während der Frankfurter Eigenkapitalforum (EKF)-Investorenkonferenz gab das Management ermutigende Einblicke in sein wachsendes KI-gestütztes Produktangebot und den operativen Fortschritt der Partnerschaften der Gruppe. Unserer Ansicht nach liefert das Management die erwarteten Ergebnisse. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR10,50 (Aufwärtspotenzial >150%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1e0b6ccd2ba5877708435ffdb97caff1 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=13314db2-cea2-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2238176 01.12.2025 CET/CEST °