W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Spahn zum Rentenpaket: "Die Mehrheit ist im Werden"

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 30. Nov (Reuters) - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion drängt auf eine Zustimmung der jungen Abgeordneten zum Rentenpaket der schwarz-roten Koalition.

"Die Mehrheit ist im Werden", sagte Jens Spahn am Sonntagabend in der ARD. Seine Aufgabe sei es, eine Mehrheit zu organisieren. Und er sei zuversichtlich. Es gehe jetzt um das "Mannschaftsspiel". Das Rentenpaket sei für den Koalitionspartner SPD entscheidend, und die Koalition müsse stabil bleiben.

Die Sozialdemokraten wollen in der anstehenden Bundestagswoche das geplante Rentenpaket beschließen. Die Junge Gruppe in der CDU/CSU-Fraktion droht aber weiterhin mit Blockade, weil es ihrer Ansicht nach der jungen Generation zu hohe Lasten aufbürdet. Sollte es keine Mehrheit geben, könnte eine ernste Regierungskrise folgen.

Spahn sagte, die entscheidende Frage sei, wie könne es nach einer Blockade zu einer weitreichenden Rentenreform kommen. Dann würden auch andere Pläne, etwa zur Reform des Bürgergeldes oder zur Beschränkung der Migration, stillstehen. Am Dienstag tagen die Fraktionen im Bundestag. Dann werde klar sein, wie die Stimmung sei. Spahn zufolge führt er bis dahin noch "freundliche Gespräche". Niemand gehe aus diesen eingeschüchtert nach Hause. "Ich drohe nicht."

Spahn räumte ein, er verstehe das Anliegen der Jungen Gruppe. Das deutsche Rentensystem sei nicht gut auf die 2030er Jahre vorbereitet, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gingen. Die Politik habe lange zu wenig getan. Jede Abstimmung habe aber auch immer Folgen. Die geplante Rentenkommission, die eine umfangreichere Reform ausarbeiten soll, werde bereits Mitte 2026 Vorschläge machen.

(Bericht von Christian Krämer.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

US-Notenbank
Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschiedenheute, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden
Börse am Morgen 01.12.2025
Dax fällt zum Handelsstart - Gewinnmitnahmen bei Rüstungstitelnheute, 10:01 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Kolumne von Heiko Böhmer
Trotz hoher Kurse und Risiken: Aktien bleiben unverzichtbargestern, 08:30 Uhr · Heiko Böhmer
Trotz hoher Kurse und Risiken: Aktien bleiben unverzichtbar
Dax Chartanalyse 01.12.2025
Dax fällt auf wichtige Unterstützungszone zurückheute, 11:37 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Vorbörse 01.12.2025
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonatheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden