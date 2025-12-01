TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

