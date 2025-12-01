TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25 TERMINE KONJUNKTUR FRA: OECD-Wirtschaftsausblick 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Société Générale: Kapitalmarktausblick 2026 09:30 LUX: EuGH urteilt zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Klagen gegen Apple wegen mutmaßlichem Missbrauch des App-Stores 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit» 10:30 DEU: Bundessozialgericht entscheidet, ob die Höhe des ALG II 2022 nach Preissteigerungen verfassungsgemäß war 1:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gibt Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

