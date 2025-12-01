Thyssenkrupp Steel und IG Metall einigen sich auf Sanierungstarifvertrag

Düsseldorf, 01. Dez (Reuters) - Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe hat sich mit der IG Metall auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt.

Dabei gehe um Details für einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und weitere betriebliche Vereinbarungen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Für den Restrukturierungszeitraum bis 30. September 2030 sei die Finanzierung gesichert. Über die Konditionen sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Der Weg zur operativen Umsetzung des industriellen Konzepts sei nun frei. Dies sehe eine Reduzierung der Produktionskapazitäten auf ein Versandniveau von 8,7 bis 9 Millionen Tonnen und den Abbau oder die Ausgliederung von rund 11.000 Stellen vor.

