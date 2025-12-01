Trading-Chance Gold: Erst weiter rauf, aber dann…

Gold-Reserven steigen weiter

Bereits in einem unserer letzten Artikel zum Goldpreis hatten wir die Gold-Reserven der wichtigsten Länder thematisiert und gezeigt, dass diese aufgestockt werden. Da dies Nachfrage auf dem Weltmarkt erzeugt, begleiten steigende Reserven der Staaten und Zentralbanken klassisch eine Hausse des beliebten Edelmetalls. Große Nachfrager sind mit ihrem Ausbau der Gold-Reserven die USA, Deutschland und China. Letzteres hat seine Reserven auf ein neues Allzeithoch ausgebaut.

Options Open Interest Profile weist uns den Weg…

Der Optionsmarkt ist längst viel größer, als der Aktienmarkt in den USA. Entsprechend strahlt der Optionsmarkt auf den Futures-Markt verschiedener Rohstoffe aus und beeinflusst an spezifischen, wichtigen Marken den Verlauf. Darum betrachten wir schon lange regelmäßig das sogenannte Options Open Interest Profile, um die wirklich relevanten Preismarken frühzeitig identifizieren zu können.

Das Gros der am Optionsmarkt offenen Positionen sind sogenannte Stillhaltergeschäfte. Dabei werden Optionen mit einer spezifischen Basis (z.B. 4000 $) und Laufzeit (z.B. Februar 2026) verkauft, mit dem Ziel, die Optionsprämie einzustreichen, falls diese wertlos verfallen. Das Prinzip ist analog dem des Leerverkaufens von Aktien. Dabei verkauft man eine Aktie, die man nicht besitzt erst und hat zum Ziel, diese später möglichst günstig zurück zu kaufen. Worauf wir beim Options Open Interest Profile achten sind also jene Marken, die ein hohes Call- oder Put Open Interest haben. In der Grafik sind die Calls blau, die Puts orange-farben gekennzeichnet.

In den vergangenen Monaten gab es mehrfach die Situation, dass der Goldpreis über eine Marke anstieg, gegen die die Mehrzahl der Marktteilnehmer spekuliert hatte. Die Optionsverkäufer geraten dann unter Druck und müssen mögliche Schieflagen managen. Typischerweise kaufen diese dann den Future, wenn eine Spekulation gegen Call-Optionen akut in Schieflage geraten ist. Denn nach oben sind die Verluste theoretisch unbegrenzt, wenn man Call-Optionen als Stillhalter „verkauft“ hat. Dieses Prozedere gab es bei 3000, 3300 und 3500, sowie auch bei 4000 Dollar. Und jedes Mal beschleunigte sich der Trend im Goldpreis nochmals drastisch.

Jüngst wurden die Dezember-Optionen 2025 abgerechnet. Dort hatte es enorme Spekulationen gegen die 4000-Dollar-Marke gegeben, woraufhin sich ein scharfer Squeeze ergeben hatte, als diese Marke etwa zwei Wochen vor dem Verfall dynamisch durchstoßen worden war. Nun sind die Februar-Optionen der nächste Abrechnungstermin. Hier liegen bei 4200 und 4250 Dollar hohe Call Open Interests, die den Goldpreis nach oben drücken können, sofern diese Marken nun nachhaltig überschritten werden und bleiben. Die absolut höchsten Open Interests (Open Interest ist die Anzahl aller offenen Positionen) befinden sich bei 4400 und 4500 Dollar. Diese Marken fungieren als Widerstand. Wir favorisieren zunächst eine weiter freundliche Tendenz im beliebten Edelmetall, solange die 4200-Dollar-Marke verteidigt werden kann. Wir gehen davon aus, dass die Gegenwehr aber den Preis bei 4400/4500 Dollar im ersten Anlauf deckeln dürfte. Fallen auch diese Marken, stehen wir unseres Erachtens in Windeseile bei 5000 Dollar.

Ausblick für 2026 (intermarket-basiert)

Anlässlich des näher kommenden Jahresendes wollen wir an dieser Stelle auch bereits die Intermarkets in Form unseres Forecast für das neue Jahr bemühen. Der Forecast basiert auf den zwei Haupt-Einflussfaktoren für das gelblich schimmernde Edelmetall und hat eine erstaunliche Trefferquote, wenn man bedenkt, dass dieser stets zweieinhalb Jahre in die Zukunft reicht und die groben Aufs und Abs des Goldpreises vorzeichnet. In 78% der Fälle ist die Prognose in Sachen Timing und Richtung korrekt.

Die letzte große Prognose lautete „Rallye ab Februar 2024 bis Juli 2025“. Und genau diese haben wir auch erlebt. Nun sehen wir, dass der Forecast bis in das Zeitfenster Februar-Mai 2026 auf hohem Niveau aufwärts und dann seitwärts tendiert. Ab Mai 2026 kippt die Prognosekurve gen Süden, womit wir ab da fallende Notierungen erwarten müssen.

Ab Herbst 2026 sehen wir in der Prognosekurve keine allzu markante Tendenz, was neutral zu werten ist und keine Richtungspräferenz aus Intermarket-Sicht nahelegt. Insgesamt sehen wir hier die Prognose-Kurve bis ins Frühjahr 2028 und allgemein eine eher abwärts gerichtete Tendenz von Mai 2026 bis April 2028.

Fazit

Der Trend im Goldpreis ist intakt und es wurden mit 4200 und 4250 Dollar weitere wichtige Preismarken attackiert und zumindest vorerst überwunden. Bleibt es dabei, so wäre zunächst Luft bis in die Widerstandszone bei 4400/4500 US-Dollar. Die Intermarkets sind noch positiv und auch der CoT-Report zeigt, sofern man sich den prozentualen Anteil der seitens der Produzenten verkauften Futures betrachtet, weiteres Potenzial. Bullen-Märkte endeten jedenfalls nie mit derartigen Werten, wie wir sie gegenwärtig vorfinden. Entsprechend stellen wir Ihnen heute ein Produkt vor, mit dem Sie an weiter steigenden Goldpreisen partizipieren können.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 4150 USD. Bei einem aktuellen Preis von 4232 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 50. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK4EG6.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4400-4500 USD

Unterstützungen: 4000 und 4200 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN PK4EG6 ISIN DE000PK4EG63 Basispreis 4150 USD K.O.-Schwelle 4150 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 50 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

