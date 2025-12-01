US-Anleihen: Merkliche Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag merklich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,40 Prozent auf 112,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Die Anleihen profitierten nicht von der hohen Verunsicherung an den Märkten und gerieten wie andere Vermögenswerte auch unter Verkaufsdruck.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Industriedaten bewegten den Markt kaum. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM trübte sich im November erneut ein. Er signalisiert weiterhin eine Abschwächung in dem Sektor.

US-Präsident Donald Trump traf mittlerweile nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

"Wenn er mich auswählt, werde ich diese Aufgabe gerne übernehmen", sagte Hassett am Sonntag dem Sender Fox News. Hassett gilt als Vertreter einer lockeren Geldpolitik. Dies dürfte den Dollar tendenziell belasten./jsl/mis