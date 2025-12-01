USA und Ukraine geben sich zuversichtlich - Weiterer Gesprächsbedarf über Friedensplan

Hallandale Beach, 30. Nov (Reuters) - Vertreter der USA und der Ukraine haben ihre Gespräche am Sonntag über ein Friedensabkommen mit Russland als produktiv bezeichnet.

US-Außenminister Marco Rubio zeigte sich zuversichtlich, dass der seit über drei Jahren andauernde Krieg beendet werden könnte: "Wir bleiben realistisch, wie schwierig dies ist, aber wir sind optimistisch." Es gebe die gemeinsame Vorstellung, dass es nicht nur um die Beendigung des Krieges gehe, sondern darum, die Zukunft der Ukraine zu sichern, sagte er in Florida. Ziel sei eine souveräne und unabhängige Ukraine. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow dankte den USA für ihre Unterstützung: "Die USA hören uns, die USA unterstützen uns, die USA gehen an unserer Seite." Nach dem Treffen erklärte er, die Gespräche seien produktiv gewesen.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll sich im Laufe der Woche mit russischen Vertretern treffen. "Es gibt viele Unwägbarkeiten und offensichtlich gibt es eine andere Partei, die Teil der Gleichung sein muss", sagte Rubio mit Blick auf Russland. Die Gespräche würden fortgesetzt.

Neben Rubio und Witkoff nahm an den Gesprächen auf amerikanischer Seite auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil. Auf ukrainischer Seite leitete erstmals Umjerow die Verhandlungen. Er ersetzt den Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak. Jermak war am Freitag im Zuge eines Korruptionsskandals zurückgetreten.

