Weitere Verhaftungen nach Hochhausbrand mit 151 Toten in Hongkong

Hongkong, 01. Dez (Reuters) - In Hongkong sind in Zusammenhang mit dem verheerenden Hochhausbrand 13 Personen festgenommen worden.

Ihnen werde Totschlag vorgeworfen, teilten die Behörden am Montag mit. Die Verwendung minderwertiger Materialien bei der Sanierung der Hochhausblöcke habe den Brand angefacht. 151 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 40 weitere Menschen gelten immer noch als vermisst. Möglicherweise würden nicht alle Leichen gefunden werden, da sie vollständig verbrannt sein könnten, sagte Polizeisprecher Tsung Shuk Yin.

Die sieben Hochhäuser der Wohnanlage Wang Fuk Court würden weiter durchsucht, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Es hatte sich rasch auf sieben der acht 32-stöckigen Blöcke des Komplexes ausgebreitet. Dort lebten mehr als 4000 Menschen. Für die Renovierungsarbeiten waren die Gebäude in Bambusgerüste sowie grüne Netze gehüllt und mit einer Schaumstoffdämmung versehen. Tests an mehreren Proben des grünen Netzes hätten ergeben, dass es nicht den Brandschutzstandards entsprach, teilten die mit den Untersuchungen betrauten Personen auf einer Pressekonferenz mit. Die von den Bauunternehmen verwendeten Schaumstoffisolierungen hätten die Flammen zusätzlich angefacht. Zudem hätten die Feuermelder in dem Komplex nicht ordnungsgemäß funktioniert.

In Hongkong gedachten die Menschen den Opfern. Sie konnten sich in Kondolenzbücher eintragen. China warnte die Hongkonger davor, die Katastrophe für regierungskritische Demonstrationen zu nutzen. "Ganz gleich, welche Methoden sie anwenden, sie werden zur Rechenschaft gezogen und streng bestraft", teilte Chinas nationales Sicherheitsbüro am Wochenende mit.

