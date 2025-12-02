AKTIE IM FOKUS: Bayer springen auf Jahreshoch - Gute Nachrichten von US-Justiz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Bayer zeichnet sich am Dienstagmorgen ein Befreiungsschlag ab. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen sie nach positiven Nachrichten in der Glyphosat-Causa in den USA um über 12 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend auf gut 34 Euro an. Das wäre das höchste Niveau seit Anfang 2024.

Der oberste Anwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sprach sich dafür aus, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten. Der Supreme Court hatte sich zunächst an den Solicitor General gewandt, um dessen Meinung einzuholen.

Dies sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, kommentierte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts.

Bei Bayer nimmt aus charttechnischer Perspektive eine Bodenbildung nach dem jahrelangen Kursrutsch seit dem Frühjahr 2015 Form an. Damals hatten sie mehr als 146 Euro gekostet, bevor sie sich im Laufe der Zeit mit der Monsanto-Übernahme eine Reihe von Rechtsproblemen in den USA einhandelten./ag/bek/stk