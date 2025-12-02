Bilfinger peilt bis 2030 deutliches Wachstum und höhere Marge an

Frankfurt, 02. Dez (Reuters) - Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren kräftig wachsen und profitabler werden.

Bis 2030 solle der Umsatz jährlich um durchschnittlich acht bis zehn Prozent zulegen und die operative Marge (Ebita-Marge) auf acht bis neun Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Freitag auf seinem Kapitalmarkttag in Frankfurt mit. Das Wachstum soll sowohl aus eigener Kraft als auch durch Firmenzukäufe erzielt werden. Die Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses bleibe unverändert. "Unsere Ambitionen bauen auf der starken Performance der letzten Jahre auf, die durch die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in volatilen Märkten getrieben wurde", sagte Vorstandschef Thomas Schulz.

Zum jährlichen Umsatzwachstum sollen Zukäufe im Schnitt rund vier Prozent beitragen. Weitere drei bis vier Prozent sollen aus einer steigenden Outsourcing-Nachfrage und der Marktexpansion entstehen. Das Marktwachstum in den Kernindustrien wie Chemie, Energie und Pharma wird auf ein bis zwei Prozent geschätzt. "Unsere aktualisierte Strategie unterstreicht das Ziel, die Nummer 1 bei der Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Kunden in volatilen Märkten zu sein", erklärte Schulz weiter.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)