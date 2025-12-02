W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bitcoin erholt sich von jüngsten Verluste und steigt über 91.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp auf 91.839 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch unter 87.000 Dollar notiert.

Am Montag war der Bitcoin noch stark unter Druck geraten. "Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Nach dem kurzen Höhenflug droht bereits die nächste Bruchlandung, befeuert durch die anhaltende Unsicherheit unter Anlegern." Er sieht eine fragile Atempause. "Im größeren Kontext dürfte sich der Crash auf Raten fortsetzen."

Sei Anfang Oktober hat der Bitcoin deutlich an Wert verloren. Damals hatte er noch ein Rekordhoch von rund 126.000 Dollar erreicht./jsl/mis

