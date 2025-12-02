Nach einem klar negativen Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Dabei stützten eine Rally der Bayer-Aktie sowie eine festere Wall Street. Bis zum Handelsschluss legte der Dax um 0,51 Prozent auf 23.710 Punkte zu.

Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sieht den Dax gegenwärtig in einem "zähen Seitwärtsmodus". Der Index halte sich zwar stabil oberhalb einer Unterstützungszone bei 23.500 Punkten, doch fehle es nach wie vor an frischen Impulsen.

Woher der Dax in den verbleibenden drei Wochen des Jahres die Kraft für eine erhoffte Jahresend-Rally nehmen solle, sei aktuell nicht abzusehen, bemerkte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. "Am Ende dürfte es wohl nur ein Frieden in der Ukraine richten, über den in den kommenden Stunden und Tagen intensiv verhandelt werden dürfte - Ausgang offen."

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,16 Prozent auf 29.523 Zähler. Der Eurozone-Index EuroStoxx 50 kletterte um 0,33 Prozent.

Glyphosat-Rechtsstreit bald beigelegt? Bayer-Aktie schnellt hoch

Für Furore sorgte die Bayer-Aktie, die um fast 15 Prozent nach oben schoss auf den höchsten Stand seit Anfang 2024. Zum Handelsschluss betrug das Plus noch zwölf Prozent. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen.

Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.

Dies sei ein weitreichender Schritt, um die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb Experte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Ähnlich sah es Analyst Sachin Jain von der Bank of America: Sollte sich der Supreme Court tatsächlich der Sache annehmen und im Sinne von Bayer entscheiden, werde ein möglicher Weg frei aus dem Glyphosat-Dilemma.

Aktien von Siemens Energy verteuerten sich um 3,1 Prozent und nahmen Kurs auf das Rekordhoch vom November bei gut 118 Euro. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für die Aktien auf 139 Euro und bekräftigte das Kaufvotum.

In der zweiten Reihe stiegen Bilfinger um 2,7 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der Industriedienstleister will den Umsatz und die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern. Im Fahrwasser der Bilfinger-Aktie stiegen auch die Papiere von Hochtief um 5,3 Prozent und markierten ebenfalls einen Höchststand.

Unter den kleineren Titeln schnellten Wacker Neuson um über 28 Prozent aufwärts. Der Baugerätehersteller führt Gespräche mit Doosan Bobcat über eine Übernahme durch die Südkoreaner. Diese könnten die Anteile von Großaktionären von Wacker Neuson übernehmen. Hypoport verteuerten sich um 8,3 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Outperform" durch das Investmenthaus Exane BNP.

Gold setzt deutlich zurück und fällt unter 4.200 Dollar

Der Kurs des Euro bewegte sich unterdessen kaum. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1605 US-Dollar. Er lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1614 (Montag: 1,1646) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8610 (0,8586) Euro.

Beim Goldpreis gab es einen spürbaren Rücksetzer. Zuletzt fiel der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) um 1,26 Prozent auf 4.174 Dollar. Auch in Euro gerechnet verbilligte sich das gelbe Edelmetall um über ein Prozent. Damit fiel Gold wieder unter die jüngst zurückeroberte Marke von 4.200 Dollar zurück. Eine mögliche Ursache für den Preisrückgang ist der wieder etwas größere Risikoappetit an den Aktienmärkten.

(mit Material von dpa-AFX)