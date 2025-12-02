Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Die Kursgewinne dürften sich in engen Grenzen halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 23.629 Zählern leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls moderat zulegen.

"Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt große Beachtung. "Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet", so Altmann.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate schnellten Bayer-Aktien um zehn Prozent nach oben. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen.

Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.

In der zweiten Reihe stiegen Bilfinger um 1,6 Prozent. Der Industriedienstleister will den Umsatz und die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern.

Unter den kleineren Titeln legten Hypoport um 3,5 Prozent zu, angetrieben von einer Hochstufung des Investmenthauses Exane BNP.

Wall Street ist leicht im Minus

Der Start in den üblicherweise starken Börsenmonat Dezember ist am Montag an den US-Börsen misslungen. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger vorsichtiger. Damit endete eine fünftägige Gewinnstrecke. Spiegel einer global nachlassenden Risikobereitschaft waren vor allem Kryptowährungen, während sich in Japan eine mögliche Leitzinserhöhung abzeichnet.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.289 - 0,90 Prozent S&P 500 6.812 - 0,53 Prozent Nasdaq 25.342 - 0,36 Prozent

Asiens Börsen sind uneinheitlich

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.303 + 0,17 Prozent Hang Seng 26.080 + 0,18 Prozent CSI 300 4.490 - 0,6 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,33 + 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 - 0,01 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1608 - 0,02 Prozent Dollar in Yen 155,74 + 0,19 Prozent Euro in Yen 180,77 + 0,17 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 63,26 USD - 0,07 USD WTI 59,40 USD + 0,13 USD

Termine Unternehmen

09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

Termine Konjunktur

FRA: OECD-Wirtschaftsausblick 06:30

NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:30

HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00

ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00

AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 10:00

ITA: Arbeitslosenquote 10/25 11:00

EUR: Arbeitslosenquote 10/25 11:00

EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 12:00

ITA: Erzeugerpreise 10/25

