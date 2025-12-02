W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 128,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,75 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone bewegten sich die Renditen kaum. Die Renditen verteidigten so ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag.

In der Eurozone verstärkte sich der Preisauftrieb unerwartet: Im November stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Vor allem der Preisanstieg für Dienstleistungen trieb die Inflation an.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. "Damit dürfte die Kernteuerungsrate im vierten Quartal dieses Jahres klar über den Erwartungen der EZB liegen", kommentierte Commerzbank-Experte Vincent Stamer. "Das spricht einmal mehr dafür, dass die EZB die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau hält."/jsl/mis

