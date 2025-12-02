W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Warten auf Inflationsdaten

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 128,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,76 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone bewegten sich die Renditen kaum.

Es gab zunächst nur wenige Impulse am Markt. Am Vormittag stehen die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone auf dem Programm. Große Überraschungen werden nicht erwartet, da die wichtigen Euroländer schon ihre Zahlen veröffentlicht haben. Volkswirte erwarten für November überwiegend eine unveränderte Jahresinflationsrate von 2,1 Prozent.

"Alles in allem wird sich die EZB mit den neuen Zahlen wohl nicht unter Druck sehen, die Zinspolitik bald zu lockern", schreiben die Experten der Helaba. "Die EZB-Ratsmitglieder dürften daher in den kommenden Wochen betonen, dass das Zinsniveau angemessen ist und man zwar datenabhängig agiere, die EZB derzeit mit einem Leitzinsniveau von 2,0 Prozent gut positioniert sei."

In den USA stehen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden./jsl/jkr/stk

Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

