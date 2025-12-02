W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1614 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1614 (Montag: 1,1646) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8610 (0,8586) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87960 (0,87780) britische Pfund, 181,26 (180,28) japanische Yen und 0,9346 (0,9323) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Zentralbank
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollargestern, 16:10 Uhr · dpa-AFX
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar
Devisen: Euro legt etwas zugestern, 16:56 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden