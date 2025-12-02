Energiepreise treiben Inflation in Österreich auf 4,1 Prozent

Wien, 02. Dez (Reuters) - Der Preisauftrieb in Österreich hat sich im November leicht beschleunigt.

Der nach europäischen Kriterien berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Rate noch bei 4,0 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise um 0,3 Prozent.

Angetrieben wurde die Teuerung den Angaben zufolge vor allem von höheren Preisen für Energie. Diese verteuerten sich um 10,9 Prozent, nach einem Plus von 9,4 Prozent im Oktober. Kräftigster Preistreiber war jedoch erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,5 Prozent, wie die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, sagte. Auch bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol verstärkte sich der Aufwärtstrend mit einem Plus von 4,4 Prozent. Die sogenannte Kerninflation, die die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, verharrte wie im Oktober bei 3,4 Prozent.

